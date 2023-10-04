ФІФА може допустити юнацькі збірні рф до турнірів під своєю егідою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. ФІФА розглядає можливість допустити юнацькі збірні Росії U17 до турнірів під своєю егідою. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела, передає УНН.
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«Рішення може бути ухвалене сьогодні на засіданні Ради ФІФА, згідно з яким російські команди зможуть брати участь у чемпіонатах світу серед юнаків до 17 років, якщо вони кваліфікуються», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що ФІФА прагне пом'якшити покарання на підставі того, як керівний орган європейського футболу минулого тижня пом'якшив свою позицію щодо Росії.
Доповнення
УЄФА дозволила брати участь у міжнародних змаганнях російським футболістам віком до 17 років. Вони мають виступати без гімну, національної форми та під нейтральним прапором. Після цього українська асоціація з футболу закликала бойкотувати змагання.
Британія, Швеція, Польща, Латвія, Данія та Фінляндія будуть бойкотувати змагання УЄФА через участь російських команд, які були допущені до змагань у категорії U17.