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ФИФА может допустить юношеские сборные рф до турниров под своей эгидой

ФИФА может допустить юношеские сборные рф до турниров под своей эгидой

Киев • УНН

 • 459939 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. ФИФА рассматривает возможность допустить юношеские сборные россии U17 до турниров под своей эгидой. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники, передает УНН.

Цитата

«Решение может быть принято сегодня на заседании Совета ФИФА, согласно которому российские команды смогут участвовать в чемпионатах мира среди юношей до 17 лет, если они квалифицируются», - говориться в сообщении.

Сообщается, что ФИФА стремится смягчить наказание на основании того, как руководящий орган европейского футбола на прошлой неделе смягчил свою позицию в отношении россии.

Дополнение

УЕФА разрешила участвовать в международных соревнованиях российским футболистам в возрасте до 17 лет. Они должны выступать без гимна, национальной формы и под нейтральным флагом. После этого украинская ассоциация по футболу призвала бойкотировать соревнования.

Британия, Швеция, Польша, Латвия, Дания и Финляндия будут бойкотировать соревнования УЕФА за участие российских команд, которые были допущены к соревнованиям в категории U17.

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