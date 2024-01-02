ФГВФО повинен скасувати торги по інкасаторському броньовику банку "Конкорд" і передати його військовим - експерт

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повинен скасувати торги по броньованому інкасаторському автомобілю, який належить ліквідованому банку "Конкорд", і передати його військовим на фронт. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Віктор Бобиренко.

"Так, якщо Фонд може скасувати торги наразі - це треба робити. Можливо, для цього необхідно прийняти постанову КМУ, щоб прийняти рішення у правовому полі", - сказав Бобиренко.

За його словами, наразі українським військовим потрібні всі авто.

"Я був би тільки за таке (передачу фондом інкасаторського броньованого авто на передову - ред). Тому що саме військові наближають нашу перемогу", - зазначив Бобиренко.

Політолог вважає, що на законодавчому рівні потрібно внести зміни, за якими можна було б одразу забирати такі автомобілі на фронт або надати Міністерству оборони України пріоритетне право їхнього викупу.

"Можна, наприклад, у законодавство внести зміни, а ще краще - зробити постанову Кабінету міністрів України, це простіше і швидше. Верховна Рада має доручити КМУ розробити підзаконний акт, і згідно з цим підзаконним актом або одразу забирати ці авто: КМУ передає МОУ і вони розподіляють по військових частинах, або ж зробити пріоритетне право викупу - спочатку МОУ викупляє, а потім - усі решта. Ті авто, які МОУ не потрібні", - пояснив Бобиренко.

За його словами, перевагою інкасаторських автомобілів є те, що вони броньовані. "Та взагалі - час такий, там (на передовій – ред.) раді будь-якому авто, всьому, що їздить", - додав експерт.

Нагадаємо

Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка звернулася до Фонду гарантування вкладів фізосіб з тим, аби вони не проводили аукціон з продажу броньованого інкасаторського авто банку, а передали це авто військовим.

Військові 204 окремого батальйону територіальної оборони Києва, який нині знаходиться на передовій, закликають Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дослухатися до пропозиції акціонерів банку "Конкорд" й передати армії виставлений на продаж бронеавтомобіль.

Банк "Конкорд" перебуває в управлінні ФГВФО з моменту оголошення рішення НБУ про ліквідацію банку. Наразі, за інформацією Фонду, уже тривають виплати вимог 9-ї черги кредиторів (акціонери та пов’язані з банком особи) – це остання черга. На момент початку процедури ліквідації банк був прибутковим, і для проведення усіх виплат немає потреби в продажі активів. Однак, ФГВФО вирішив провести аукціон з продажу інкасаторського авто банку.

На офіційному сайті Фонду гарантування розміщена інформація про проведення 3 січня 2024 року торгів з продажу вантажного малотонажного фургону - Volkswagen Transporter, (спеціалізований з панцерованим захистом ПХСА-3, рік випуску – 2013 року). До авто також додаються шини, розвантажувальні жилети та захисні плити до них, що належать банку "Конкорд".

"Ми звертаємося до Фонду з тим, щоб і це авто було передане військовим, адже завдяки броні такі машини здатні виконувати операції, пов’язані з під’їздом безпосередньо "на нуль".

Благодійність, для нашої команди, є нормою життя. Ми розраховуємо, що Фонд дослухається до нашого прохання і врахує потреби військових", - написала Олена Сосєдка.

Вона також додала, що акціонери банку готові на зменшення належних їм виплат на суму вартості авто.