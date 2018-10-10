ФГВФО: власники збанкрутілих банків протягом 2014-2017 років вивели понад 200 млрд грн

"Величезні суми активів були втрачені ще до того, як банки потрапили до нас. Якщо оцінювати рівень втрат банків внаслідок дій так званих пов’язаних осіб – колишніх топ-менеджерів і колишніх власників – зараз по тих заявах, які ми передали до правоохоронних органів і вважаємо, що довели факт таких збитків, сума заявлених збитків з нашого боку вже перевищила 200 млрд грн", - зазначив чиновник.



За його словами, заявлена сукупна вартість активів збанкрутілих банків становить 500 млрд грн, однак оціночна вартість цих активів склала в 5 разів менше. Як пояснив А. Оленчик, частина цієї "різниці" утворилася внаслідок економічної кризи 2014-2017 рр. і падіння курсу гривні, однак левова частина утворилася внаслідок незаконного виводу активів фінансових установ.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФГВФО залишилось повернути вкладникам близько 3 млрд грн



При цьому він зазначив, що після ліквідації 85 банків на ринку України залишається 83 фінансові установи.



Нагадаємо, станом на кінець вересня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за півтора року продав активів банків, що ліквідуються, на 13 млрд грн.



В липні поточного року у коментарі УНН заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут повідомила, що протягом року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує завершити ліквідацію 28 банків.



