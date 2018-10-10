ФГВФО залишилось повернути вкладникам близько 3 млрд грн

“Стадія активних виплат позаду. Із цим непростим завданням Фонд впорався. Залишилось повернути близько 3 млрд грн. Чекаємо і дуже просимо вкладників за ними все-таки звернутися. Зробіть нам таку радість і собі задоволення — отримати ці кошти”, — зазначив чиновник.

За його словами, всього в результаті ліквідації банків протягом 2014-2017 рр. ФГВФО виплатив 88,3 млрд грн майже 2 млн вкладників. Пік виплат прийшовся на 2015 рік, коли Фонд виплатив близько 50 млрд грн

При цьому він зазначив, що для повернення вкладів в період інтенсивних виплат ФГВФО залучав запозичення у Нацбанку — більше 20 млрд грн і у Мінфіну — майже 60 млрд грн.

Нагадаємо, станом на кінець вересня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за півтора року продав активів банків, що ліквідуються, на 13 млрд грн.

Нагадаємо, у липні поточного року заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут повідомила, що протягом року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує завершити ліквідацію 28 банків.