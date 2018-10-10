ФГВФЛ осталось вернуть вкладчикам около 3 млрд грн

"Стадия активных выплат позади. С этой непростой задачей Фонд справился. Осталось вернуть около 3 млрд грн. Ждем и очень просим вкладчиков за ними все-таки обратиться. Сделайте нам такую ​​радость и себе удовольствие - получить эти средства", - отметил чиновник.

По его словам, всего в результате ликвидации банков в течение 2014-2017 гг. ФГВФЛ выплатил 88,3 млрд грн почти 2 млн вкладчиков. Пик выплат пришелся на 2015 год, когда Фонд выплатил около 50 млрд грн

При этом он отметил, что для возвращения вкладов в период интенсивных выплат ФГВФЛ привлекал заимствования в Нацбанке - более 20 млрд грн, и у Минфина - почти 60 млрд грн.

Напомним, по состоянию на конец сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц за полтора года продал активов ликвидируемых банков, на 13 млрд грн.

Напомним, в июле текущего года заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут сообщила, что в течение года Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует завершить ликвидацию 28 банков.