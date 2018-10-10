ФГВФЛ: владельцы обанкротившихся банков в течение 2014-2017 годов вывели более 200 млрд грн

"Огромные суммы активов были потеряны еще до того, как банки попали к нам. Если оценивать уровень потерь банков вследствие действий так называемых связанных лиц - бывших топ-менеджеров и бывших владельцев - сейчас по тем заявлениям, которые мы передали в правоохранительные органы и считаем, что доказали факт таких убытков, сумма заявленных убытков с нашей стороны уже превысила 200 млрд грн", - отметил чиновник.



По его словам, заявленная совокупная стоимость активов обанкротившихся банков составляет 500 млрд грн, однако оценочная стоимость этих активов составила в 5 раз меньше. Как пояснил А. Оленчик, часть этой "разницы" образовалась в результате экономического кризиса 2014-2017 гг. и падения курса гривны, однако львиная доля образовалась в результате незаконного вывода активов финансовых учреждений.



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При этом он отметил, что после ликвидации 85 банков на рынке Украины остается 83 финансовых учреждения.



Напомним, по состоянию на конец сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц за полтора года продал активов ликвидируемых банков, на 13 млрд грн.



В июле текущего года в комментарии УНН заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут сообщила, что в течение года Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует завершить ликвидацию 28 банков.



