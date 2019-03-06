ФФУ організує зустріч українських футболістів з уболівальниками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У п'ятницю, 8 березня, у торговельно-розважальному комплексі "Lavina Mall" (Київ) відбудеться зустріч футболістів збірних України з уболівальниками. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Зустріч пройде в рамках нового проекту "Зірковий гість". Гостями першого заходу стануть гравець національної збірної України Тарас Степаненко та гравець національної жіночої збірної України Ірина Кочнєва.
Початок зустрічі з футбольними зірками — о 15 годині. Гості заходу зможуть поставити питання гравцям збірної, взяти автографи, сфотографуватися, виграти призи та подарунки, розповіли у Федерації.
Як повідомляв УНН, ФФУ передала УЄФА документи про проведення Суперкубка-2021 у Харкові.
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