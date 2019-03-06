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22 березня, 17:51 • 78947 перегляди

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22 березня, 16:18 • 121662 перегляди

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22 березня, 15:05 • 103947 перегляди

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ФФУ організує зустріч українських футболістів з уболівальниками

ФФУ організує зустріч українських футболістів з уболівальниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У п'ятницю, 8 березня, у торговельно-розважальному комплексі "Lavina Mall" (Київ) відбудеться зустріч футболістів збірних України з уболівальниками. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

Зустріч пройде в рамках нового проекту "Зірковий гість". Гостями першого заходу стануть гравець національної збірної України Тарас Степаненко та гравець національної жіночої збірної України Ірина Кочнєва.

Початок зустрічі з футбольними зірками — о 15 годині. Гості заходу зможуть поставити питання гравцям збірної, взяти автографи, сфотографуватися, виграти призи та подарунки, розповіли у Федерації.

Як повідомляв УНН, ФФУ передала УЄФА документи про проведення Суперкубка-2021 у Харкові. 

Також нагадаємо, ветерани АТО попросили ФФУ об’єднати два футбольні чемпіонати серед захисників України в один. 

Українські Національні Новини

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