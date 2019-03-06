ФФУ организует встречу украинских футболистов с болельщиками
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В пятницу, 8 марта, в торгово-развлекательном комплексе "Lavina Mall" (Киев) состоится встреча футболистов сборных Украины с болельщиками. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Встреча пройдет в рамках нового проекта "Звездный гость". Гостями первого мероприятия станут игрок национальной сборной Украины Тарас Степаненко и игрок национальной женской сборной Украины Ирина Кочнева.
Начало встречи с футбольными звездами - в 15 часов. Гости мероприятия смогут задать вопросы игрокам сборной, взять автографы, сфотографироваться, выиграть призы и подарки, рассказали в Федерации.
Как сообщал УНН, ФФУ передала УЕФА документы о проведении Суперкубка-2021 в Харькове.
Также напомним, ветераны АТО попросили ФФУ объединить два футбольных чемпионата среди защитников Украины в один.