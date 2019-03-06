ФФУ организует встречу украинских футболистов с болельщиками

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110018 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114176 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116841 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117460 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147057 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116040 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140715 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145044 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130415 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130424 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ФФУ организует встречу украинских футболистов с болельщиками

ФФУ организует встречу украинских футболистов с болельщиками

Киев  •  УНН

 • 7885 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В пятницу, 8 марта, в торгово-развлекательном комплексе "Lavina Mall" (Киев) состоится встреча футболистов сборных Украины с болельщиками. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

Встреча пройдет в рамках нового проекта "Звездный гость". Гостями первого мероприятия станут игрок национальной сборной Украины Тарас Степаненко и игрок национальной женской сборной Украины Ирина Кочнева.

Начало встречи с футбольными звездами - в 15 часов. Гости мероприятия смогут задать вопросы игрокам сборной, взять автографы, сфотографироваться, выиграть призы и подарки, рассказали в Федерации.

Как сообщал УНН, ФФУ передала УЕФА документы о проведении Суперкубка-2021 в Харькове.

Также напомним, ветераны АТО попросили ФФУ объединить два футбольных чемпионата среди защитников Украины в один.

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