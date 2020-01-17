Федоров анонсував розширення переліку послуг в е-кабінеті забудовника
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Через два-три місяці електронний кабінет забудовника почне надавати послуги щодо об’єктів класу наслідків СС2 та СС3. Про це під час наради з питань розвитку будівельної галузі повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.
"Перше, що зробили – це запустили послугу СС1 (класи відповідальності будівель і споруд: незначні наслідки — СС1 - ред.), і ми знаємо, що багатьох з вас це не стосується, ви чекаєте СС2, СС3. Ми над цим працюємо, за два-три місяці вони будуть", - повідомив Федоров.
Він також зазначив, що у міністерстві реально розуміють, що відбувається і з самим реєстром.
"Ми почали вже створювати новий реєстр, яким буде володіти держава, а не будуть володіти деякі кримінальні групи. І тому сьогодні ми, одночасно працюючи над СС2 і СС3, будуємо новий реєстр і працюємо з правоохоронними органами, щоб був порядок і в міністерстві, і в Державній архітектурно-будівельній інспекції України (ДАБІ)", - зазначив урядовець.
Він повідомив, що сьогодні, 17 січня, забудовники отримають електронне повідомлення з контактним номером, за яким можна зателефонувати і сповістити, якщо є проблема.
"Ми таке практикуємо з тими, хто відноситься і будує за категорією СС1. Вже було десь 500 успішних таких подач, і ми зробили вибірку – зателефонували, все добре – 0 корупції", - розповів Федоров.
Як повідомляв УНН, “електронний кабінет забудовника” має на меті якісніше працювати з даними та мінімізувати контакт людей з чиновниками.
Нагадаємо, що наразі е-кабінет надає послуги щодо об’єктів класу наслідків СС1. Це 80% усіх заявок до Державної архітектурно-будівельної інспекції України.