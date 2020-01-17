Федоров анонсировал расширение перечня услуг в э-кабинете застройщика
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Через два-три месяца электронный кабинет застройщика начнет предоставлять услуги по объектам класса последствий СС2 и СС3. Об этом во время совещания по вопросам развития строительной отрасли сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.
"Первое, что сделали - это запустили услугу СС1 (классы ответственности зданий и сооружений: незначительные последствия - СС1 - ред.), И мы знаем, что многих из вас это не касается, вы ждете СС2, СС3. Мы над этим работаем, за два-три месяца они будут", - сообщил Федоров.
Он также отметил, что в министерстве реально понимают, что происходит и с самим реестром.
"Мы начали уже создавать новый реестр, которым будет владеть государство, а не будут владеть некоторые криминальные группы. И поэтому сегодня мы, одновременно работая над СС2 и СС3, строим новый реестр и работаем с правоохранительными органами, чтобы был порядок и в министерстве, и в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ)", - отметил чиновник.
Он сообщил, что сегодня, 17 января, застройщики получат электронное сообщение с контактным номером, по которому можно позвонить и сообщить, если есть проблема.
"Мы такое практикуем с теми, кто относится и строит по категории СС1. Уже было около 500 успешных таких подач, и мы сделали выборку - позвонили, все хорошо - 0 коррупции", - рассказал Федоров.
Как сообщал УНН, "электронный кабинет застройщика" имеет целью качественнее работать с данными и минимизировать контакт людей с чиновниками.
Напомним, что сейчас э-кабинет предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1. Это 80% всех заявок в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.