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FAVBET підтримав медійний кубок UA STEEL CUP Winter 2025

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У Львові відбувся зимовий кубок з медіафутболу UA STEEL CUP Winter 2025 за підтримки FAVBET. RUH MEDIA TEAM став чемпіоном турніру.

8-9 лютого Львів приймав зимовий кубок з медіафутболу UA STEEL CUP Winter 2025. У змаганні взяли участь чотири популярні футбольні медіапроєкти: RUH MEDIA TEAM, IGNIS, PROFAN та ARMAT. Партнером турніру виступила компанія FAVBET, яка активно підтримує розвиток медіафутболу та його інтеграцію в українську спортивну культуру. Про це повідомляє OBOZ.ua.

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Турнір зібрав зіркових гостей — серед тренерів, гравців та глядачів були Артем Мілевський, Олександр Алієв, Микола Морозюк, Михайло Кополовець, а також популярні блогери та представники шоу-бізнесу. У межах заходу також відбулася церемонія MEDIA FOOTBALL AWARDS, де підбили підсумки року та відзначили кращих у сфері медіафутболу.

Чемпіоном турніру стали RUH MEDIA TEAM, які здолали у фінальному матчі ARMAT. Бронзу виборов PROFAN, а четвертим фінішував IGNIS.

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З 2024 року FAVBET є офіційним партнером трьох проєктів-учасників зимового кубку — RUH MEDIA TEAM, IGNIS та ARMAT, — сприяючи популяризації медіафутболу серед українських вболівальників.

У компанії зазначають: "Медіафутбол в Україні демонструє неймовірний потенціал, об’єднуючи спорт, розваги та медіа. Ми впевнені, що цей напрямок і надалі набиратиме обертів, залучаючи все більше фанатів та сприяючи розвитку футбольної культури в країні".

Навіть в умовах війни FAVBET продовжує підтримувати професійний та аматорський спорт. Компанія є одним із найбільших спонсорів українського футболу, а також партнером багатьох національних федерацій, включаючи футзальну Favbet Екстра-Лігу сезону 24/25.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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