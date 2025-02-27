FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025

ukenru
Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
09:18 • 26299 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
07:59 • 42269 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 111668 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 114736 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 115726 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
26 февраля, 14:30 • 117594 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
26 февраля, 13:56 • 112085 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
26 февраля, 11:28 • 158617 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 119852 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
26 февраля, 07:55 • 116155 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На заседании министров Трампа Reuters и ряду других медиа запретили работу на заседании министров

На заседании министров Трампа Reuters и ряду других медиа запретили работу на заседании министров

26 февраля, 23:29 • 100117 просмотра
«ЕС был создан чтобы грабить США": Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары из ЕС

«ЕС был создан чтобы грабить США": Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары из ЕС

26 февраля, 23:51 • 100564 просмотра
Стармер собирает европейских лидеров в Лондоне для обсуждения плана Трампа

Стармер собирает европейских лидеров в Лондоне для обсуждения плана Трампа

27 февраля, 00:18 • 105337 просмотра
Италия заявила о невозможности справедливого мира без гарантий безопасности для Украины

Италия заявила о невозможности справедливого мира без гарантий безопасности для Украины

27 февраля, 00:53 • 106289 просмотра
В Болгарии прошлогодние выборы могут признать незаконными: что известно

В Болгарии прошлогодние выборы могут признать незаконными: что известно

27 февраля, 01:27 • 101714 просмотра
публикации
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Эксклюзив

09:18 • 25837 просмотра
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 158576 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 159888 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 200528 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 253068 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

26 февраля, 17:09 • 102377 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 105409 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 137408 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 126382 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 126343 просмотра
Актуальное
FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025

FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025

Киев  •  УНН

 • 3615 просмотра

Read in English

Во Львове состоялся зимний кубок по медиафутболу UA STEEL CUP Winter 2025 при поддержке FAVBET. RUH MEDIA TEAM стал чемпионом турнира.

8-9 февраля Львов принимал зимний кубок по медиафутболу UA STEEL CUP Winter 2025. В соревновании приняли участие четыре популярных футбольных медиапроектов: RUH MEDIA TEAM, IGNIS, PROFAN и ARMAT. Партнером турнира выступила компания FAVBET, которая активно поддерживает развитие медиафутбола и его интеграцию в украинскую спортивную культуру. Об этом сообщает OBOZ.ua.

Image

Турнир собрал звездных гостей - среди тренеров, игроков и зрителей были Артем Милевский, Александр Алиев, Николай Морозюк, Михаил Кополовец, а также популярные блогеры и представители шоу-бизнеса. В рамках мероприятия также состоялась церемония MEDIA FOOTBALL AWARDS, где подвели итоги года и отметили лучших в сфере медиафутбола.

Чемпионом турнира стали RUH MEDIA TEAM, которые одолели в финальном матче ARMAT. Бронзу завоевал PROFAN, а четвертым финишировал IGNIS.

Image

С 2024 года FAVBET является официальным партнером трех проектов-участников зимнего кубка — RUH MEDIA TEAM, IGNIS и ARMAT, — способствуя популяризации медиафутбола среди украинских болельщиков.

В компании отмечают: "Медиафутбол в Украине демонстрирует невероятный потенциал, объединяя спорт, развлечения и медиа. Мы уверены, что это направление и в дальнейшем будет набирать обороты, привлекая все больше фанатов и способствуя развитию футбольной культуры в стране".

Даже в условиях войны FAVBET продолжает поддерживать профессиональный и любительский спорт. Компания является одним из крупнейших спонсоров украинского футбола, а также партнером многих национальных федераций, включая футзальную Favbet Экстра-Лигу сезона 24/25.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществоспорт
ukrainaУкраина
lvovЛьвов

Обратиться по вопросам размещения рекламы