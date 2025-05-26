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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Favbet Foundation та FAST навчають рятувати життя: новий етап тренінгів для учнів спортивного ліцею

Київ • УНН

 • 644 перегляди

У Київському спортивному ліцеї пройшов тренінг з домедичної допомоги від FAST у партнерстві з Favbet Foundation. Ліцеїсти опанували навички оцінки стану, зупинки кровотеч та серцево-легеневої реанімації.

Favbet Foundation та FAST навчають рятувати життя: новий етап тренінгів для учнів спортивного ліцею
FAST Перша допомога і спецпідготовка

У сучасних реаліях володіння базовими навичками домедичної допомоги — не перевага, а життєво необхідна компетенція. Саме тому черговий етап тренінгу від FAST у партнерстві з благодійним фондом Favbet Foundation відбувся у Київському спортивному ліцеї. Програма навчання — курс Complex, розроблений для максимальної практичної підготовки до дій у критичних ситуаціях, передає УНН.

Complex — це інтенсив, що охоплює ключові знання та навички, які можуть стати вирішальними у перші хвилини після надзвичайної ситуації. Учасники не лише дізналися, як діяти у випадках загрозливих для життя станів, а й відпрацювали навички, що допоможуть зберігати холодну голову там, де кожна секунда має значення.

FAST Перша допомога і спецпідготовка
FAST Перша допомога і спецпідготовка

"Навички надання першої допомоги має опанувати кожен. Особливо важливо забезпечити таке навчання для молоді та тих, хто щодня з нею працює. Ми раді, що завдяки підтримці партнерів маємо змогу реалізовувати ці ініціативи: з початку року проводимо тренінги для спортивної спільноти, а нещодавно розпочали навчання у спортивних навчальних закладах. Щодня ми робимо світ безпечнішим", – зазначила директорка FAST Євгенія Згурова.

Під час практичних занять ліцеїсти навчилися:

  • оцінювати стан постраждалого та викликати швидку допомогу правильно;
    • зупиняти критичну кровотечу за допомогою турнікета, прямого тиску або тампонування;
      • проводити серцево-легеневу реанімацію та користуватися автоматичним зовнішнім дефібрилятором;
        • надавати допомогу людині без свідомості, у разі епілептичного нападу, інфаркту чи інсульту, а також при травмах хребта, кровотечах і навіть коли людина вдавилася.
          FAST Перша допомога і спецпідготовка 
          FAST Перша допомога і спецпідготовка 

          "Це — більше, ніж просто тренінг. Це — інвестиція в стійкість, відповідальність і культуру безпеки, яка формується в серці українського спорту. Ми віримо, що спортсмени мають бути не лише сильними фізично, а й готовими діяти у критичних ситуаціях. Знати, як врятувати життя — така ж важлива навичка, як техніка гри чи витривалість. Саме тому ми підтримуємо цей проєкт і прагнемо масштабувати його", — зазначив Андрій Матюха, президент фонду Favbet Foundation.

          FAST Перша допомога і спецпідготовка
          FAST Перша допомога і спецпідготовка

          Ініціативу реалізує FAST Перша допомога і спецпідготовка за підтримки Favbet Foundation — фонду, що системно інвестує в розвиток спорту, освіти та здоров’я в Україні. Завдяки цій співпраці сотні спортсменів по всій країні вже отримали знання, які можуть врятувати життя.

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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