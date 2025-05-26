Favbet Foundation и FAST учат спасать жизни: новый этап тренингов для учеников спортивного лицея

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"
Эксклюзив
14:22 • 10536 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
13:26 • 25112 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
11:58 • 33783 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 53380 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 71566 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 66953 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 74462 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
26 мая, 06:19 • 82809 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 79065 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 84529 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
91%
746мм
Популярные новости

Вторую ночь подряд Польша поднимала истребители из-за атаки рф на Украину

26 мая, 06:18 • 90922 просмотра

Хмельницкую область ночью атаковал враг: задело четыре предприятия

26 мая, 06:59 • 64998 просмотра

Израиль намерен взять под контроль 75% Газы за два месяца - Bloomberg

26 мая, 09:48 • 35355 просмотра

НМТ: сколько абитуриентов не сдали экзамен в прошлом году

10:04 • 6548 просмотра

Ограничения на дальность западного оружия для ударов по рф сняты - Мерц

13:04 • 22259 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 409924 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 446496 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 397657 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 488269 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 564771 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кайя Каллас

Руслан Стефанчук

Сергей Лещенко

Радослав Сикорский

Кир Стармер

Актуальные места

Киев

Харьков

Херсонская область

Одесская область

Николаев

Реклама
УНН Lite

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

15:51 • 890 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 162006 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 265969 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 101499 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 94954 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Северный поток

Телеграмма

The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

Favbet Foundation и FAST учат спасать жизни: новый этап тренингов для учеников спортивного лицея

Киев • УНН

 • 340 просмотра

В Киевском спортивном лицее прошел тренинг по домедицинской помощи от FAST в партнерстве с Favbet Foundation. Лицеисты освоили навыки оценки состояния, остановки кровотечений и сердечно-легочной реанимации.

Favbet Foundation и FAST учат спасать жизни: новый этап тренингов для учеников спортивного лицея
FAST Первая помощь и спецподготовка

В современных реалиях базовые навыки оказания первой помощи — не просто преимущество, а жизненно необходимая компетенция. Именно поэтому новый этап тренинга от FAST в партнерстве с благотворительным фондом Favbet Foundation прошел в Киевском спортивном лицее. Учебная программа — курс Complex, специально разработанный для максимально практической подготовки к действиям в критических ситуациях, передает УНН.

Complex — это интенсивный курс, охватывающий ключевые знания и навыки, которые могут оказаться решающими в первые минуты после происшествия. Участники не только узнали, как действовать в потенциально смертельно опасных ситуациях, но и отработали умения, помогающие сохранять хладнокровие, когда на кону каждая секунда.

FAST Первая помощь и спецподготовка
FAST Первая помощь и спецподготовка

"Навыки первой помощи должен освоить каждый. Особенно важно обеспечить обучение молодёжи и тем, кто с ней работает ежедневно. Мы благодарны партнерам за возможность реализовывать такие инициативы: с начала года мы проводим тренинги для спортивного сообщества, а теперь начали обучение и в спортивных учебных заведениях. Каждый день мы делаем мир безопаснее", — прокомментировала директор FAST Евгения Згурова.

Во время практических занятий лицеисты научились:

  • правильно оценивать состояние пострадавшего и вызывать скорую помощь;
    • останавливать критическое кровотечение с помощью турникета, прямого давления или тампонады;
      • проводить сердечно-лёгочную реанимацию и пользоваться автоматическим наружным дефибриллятором;

        оказывать помощь человеку без сознания, при эпилептическом приступе, инфаркте или инсульте, травмах позвоночника, кровотечениях и даже в случае удушья.

        FAST Первая помощь и спецподготовка 
        FAST Первая помощь и спецподготовка 

        "Это больше, чем просто тренинг. Это инвестиция в устойчивость, ответственность и культуру безопасности, которая формируется в самом сердце украинского спорта. Мы убеждены, что спортсмены должны быть не только физически сильными, но и готовыми действовать в экстренных ситуациях. Умение спасти жизнь — такая же важная компетенция, как техника или выносливость. Поэтому мы поддерживаем этот проект и стремимся масштабировать его", — отметил Андрей Матюха, президент фонда Favbet Foundation.

        FAST Первая помощь и спецподготовка
        FAST Первая помощь и спецподготовка

        Инициативу реализует FAST — Первая помощь и спецподготовка при поддержке Favbet Foundation, фонда, который системно инвестирует в развитие спорта, образования и здоровья в Украине. Благодаря этому партнёрству сотни спортсменов по всей стране уже получили знания, которые могут спасти жизнь.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

        Общество
        Украина
        Киев
        Brent
        $64.00
        Bitcoin
        $109,657.10
        S&P 500
        $5,819.27
        Tesla
        $341.00
        Газ TTF
        $36.45
        Золото
        $3,366.01
        Ethereum
        $2,552.59