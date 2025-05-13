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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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Favbet Foundation підтримав молодь на "Олімпійських надіях": у Києві відбулися змагання з боксу та дзюдо

Київ • УНН

 • 466 перегляди

У Києві пройшли змагання з дзюдо та боксу, в яких взяли участь понад 200 юних спортсменів. Favbet Foundation підтримав турнір та забезпечив нагороди для учасників.

Favbet Foundation підтримав молодь на "Олімпійських надіях": у Києві відбулися змагання з боксу та дзюдо
Змагання з боксу та дзюдо “Олімпійські надії”

3 травня на базі КДЮСШ №14 у Києві відбулися одразу дві події — Відкритий чемпіонат з дзюдо та Фестиваль боксу "Олімпійські надії". Участь у змаганнях взяли понад 200 юних спортсменів, а ініціативу підтримав благодійний фонд Favbet Foundation, який виступив партнером боксерського турніру та забезпечив нагороди для учасників, передає УНН.

Турніри пройшли під гаслом: "Перемога — це ще не все, все — це постійне бажання перемагати", об’єднавши вихованців спортивних клубів столиці та Боярки. За звання найкращих змагались 112 дзюдоїстів і 102 боксери з клубів "Гонг", "Козак", "Торос", "Ніка", "SpartaBox" та "Боєць".

Змагання з боксу та дзюдо “Олімпійські надії”
Змагання з боксу та дзюдо “Олімпійські надії”

Захід відвідали представники місцевої влади та спортивної спільноти, зокрема голова Деснянської РДА Ірина Алєксєєнко, депутат Київради Юрій Зубко, начальник Управління молоді та спорту району Кирило Бойко, директорка КДЮСШ №14 Людмила Новохатько та проєктна менеджерка Favbet Foundation Ольга Король.

Учасників нагороджено медалями, дипломами та спеціальними відзнаками в номінаціях "Найкращий кидок", "Кращий бій", "Найкраща техніка" і "За волю до перемоги". Змагання стали важливою сходинкою для багатьох юних спортсменів і підтвердженням того, що наполегливість та підтримка дорослих формують міцне спортивне майбутнє.

Змагання з боксу та дзюдо “Олімпійські надії”
Змагання з боксу та дзюдо “Олімпійські надії”

Підтримка боксу в межах фестивалю — частина ширшої ініціативи "Сильніші разом", що реалізується Favbet Foundation у рамках благодійної програми Favbet Kids. Проєкт має безплатні спортивні секції для дітей ВПО та військових — зокрема з футболу, баскетболу, боротьби, боксу та бойового самбо. 

"Сьогодні надзвичайно важливо інвестувати у фізичний розвиток молоді, створювати для них безпечне, мотивуюче середовище. Саме спорт навчає витримки, взаємоповаги та цілеспрямованості — якостей, що формують сильне покоління українців", — зазначили в Favbet Foundation.

Favbet Foundation системно підтримує молодіжні, освітні та спортивні ініціативи в Україні. У співпраці з громадами, тренерськими колективами та місцевою владою фонд сприяє створенню інфраструктури та можливостей для розвитку дітей, які будують країну майбутнього.

Змагання з боксу та дзюдо “Олімпійські надії”
Змагання з боксу та дзюдо “Олімпійські надії”
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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