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Фонд Favbet поддержал молодежь на "Олимпийских надеждах": в Киеве прошли соревнования по боксу и дзюдо

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Киеве прошли соревнования по дзюдо и боксу, в которых приняли участие более 200 юных спортсменов. Favbet Foundation поддержал турнир и обеспечил награды для участников.

Фонд Favbet поддержал молодежь на "Олимпийских надеждах": в Киеве прошли соревнования по боксу и дзюдо
Соревнования по боксу и дзюдо "Олимпийские надежды"

3 мая на базе КДЮСШ №14 в Киеве состоялись сразу два мероприятия — Открытый чемпионат по дзюдо и Фестиваль бокса "Олимпийские надежды". В соревнованиях приняли участие более 200 юных спортсменов, а инициативу поддержал благотворительный фонд Favbet Foundation, выступивший партнёром боксерского турнира и предоставивший награды для участников, передает УНН.

Турниры прошли под девизом: "Победа — это ещё не всё. Всё — это постоянное стремление побеждать", объединив воспитанников спортивных клубов столицы и Боярки. За звание лучших боролись 112 дзюдоистов и 102 боксёра из клубов "Гонг", "Козак", "Торос", "Ника", "SpartaBox" и "Боец". 

Соревнования по боксу и дзюдо “Олимпийские надежды”
Соревнования по боксу и дзюдо “Олимпийские надежды”

Мероприятие посетили представители местной власти и спортивного сообщества, в частности глава Деснянской РГА Ирина Алексеенко, депутат Киевсовета Юрий Зубко, начальник Управления молодежи и спорта района Кирилл Бойко, директор КДЮСШ №14 Людмила Новохатько и проектный менеджер Favbet Foundation Ольга Король.

Участники были награждены медалями, дипломами и специальными призами в номинациях "Лучший бросок", "Лучший бой", "Лучшая техника" и "За волю к победе". Эти соревнования стали важной ступенью для многих юных спортсменов и подтверждением того, что упорство и поддержка взрослых формируют крепкое спортивное будущее.

Соревнования по боксу и дзюдо “Олимпийские надежды”
Соревнования по боксу и дзюдо “Олимпийские надежды”

Поддержка бокса в рамках фестиваля — часть более широкой инициативы "Сильнее вместе", реализуемой Favbet Foundation в рамках благотворительной программы Favbet Kids. Проект включает бесплатные спортивные секции для детей ВПО и военных — в том числе по футболу, баскетболу, борьбе, боксу и боевому самбо.

"Сегодня крайне важно инвестировать в физическое развитие молодёжи, создавать для неё безопасную, мотивирующую среду. Именно спорт учит выдержке, взаимному уважению и целеустремлённости — качествам, формирующим сильное поколение украинцев", — отметили в Favbet Foundation.

Favbet Foundation системно поддерживает молодёжные, образовательные и спортивные инициативы в Украине. Во взаимодействии с громадами, тренерскими коллективами и местной властью фонд способствует созданию инфраструктуры и возможностей для развития детей, которые строят страну будущего.

Соревнования по боксу и дзюдо “Олимпийские надежды”
Соревнования по боксу и дзюдо “Олимпийские надежды”
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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