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Фаст-фуд замість кав’ярні: переможець конкурсу "Роби своє з Kurator" почав бізнес з нуля після деокупації

Фаст-фуд замість кав’ярні: переможець конкурсу "Роби своє з Kurator" почав бізнес з нуля після деокупації

Київ • УНН

 • 26981 перегляди

Переможець конкурсу "Роби своє з Kurator" почав бізнес з нуля після деокупації.

Переможець конкурсу бізнес-ідей "Роби своє з Kurator" Станіслав Обухівський до повномасштабної війни був власником кав’ярні у Бородянці. Після деокупації міста мав почати все з нуля. Про свій шлях, подробиці запуску фаст-фуду замість кав’ярні та плани на майбутнє він розповів представникам благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

Деталі

Станіслав заснував точку швидкого харчування на місці колишньої кар’ярні торік, завдяки перемозі у конкурсі бізнес-ідей "Роби своє з Kurator".

"Після окупації кіоск з кав'ярнею зазнав значних пошкоджень: обладнання було розкрадено, а стіни й вікна зруйновані. Я відновив кіоск, але кавовий бізнес відновлювати не став - ринок перенасичений. Тоді прийшла ідея зайнятися якісним фаст-фудом, зокрема шаурмою.

У Бородянці подібні заклади є, але їх мало. Мій кіоск знаходиться на перетині найбільших вулиць із високим трафіком. Це дозволить привернути більше клієнтів, пропонуючи їм зручність, якість і доступну ціну", - розповів він.

Перемога у конкурсі дозволила чоловіку отримати грант у 100 000 грн.

"За ці кошти я закупив витяжку, професійні ваги, інвертори для електроживлення та інше обладнання. Плюс стартову сировину від ТМ "Kurator".

Це дало змогу відкрити бізнес та створити 2 нові робочі місця, що дуже важливо для Бородянки, де ситуація з роботою складна", - уточнює він.

Серед особливостей та конкурентних переваг проєкту - його якість та доступність, каже чоловік. Серед "фішок" - безперебійність роботи та справжній турецький дьонер в піті.

"Ми пропонуємо шаурму з великою кількістю м’яса, оригінальними соусами, а також люля-кебаб, картоплю-фрі, також бульйони й авторські чаї. Усі інгредієнти свіжі, а кухня - максимально прозора", - підкреслює він.

Також Станіслав розповів подробиці організації роботи кіоску.

"Ми впроваджуємо технологічні карти для кожної страви, контролюємо якість продуктів і обслуговування. У кіоску працює два кухарі, яких ми навчили всім процесам: від обслуговування клієнтів до роботи з обладнанням", - каже він.

Учасникам конкурсу "Роби своє з Kurator" Станіслав радить не боятися діяти. Чоловік переконаний, що успішний бізнес починається з чіткої ідеї та правильно розрахованих кроків.

"Роби своє" дає реальну підтримку, яка допомагає втілити мрію в життя", - додає він.

Також Станіслав поділився своїми планами на майбутнє.

"Якщо бізнес успішно стартує, планую відкривати аналогічні кіоски в інших населених пунктах. Бачу перспективу у розвитку якісного швидкого харчування для малих міст і селищ, де подібні послуги часто недоступні", - додав він.

Довідка

Конкурс для підтримки бізнесу галузі HoReCa "Роби своє з Kurator", який постраждав під час війни або який розвивають військові, організований благодійним фондом "МХП-Громаді" та брендом Kurator.

До участі в конкурсі приймаються бізнес-ідеї підприємців з галузі HoReCa (заклади харчування, готелі, кейтеринг). Подати їх можуть представники українського малого та середнього бізнесу з 13 областей України, зокрема з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

Завдяки мікрогрантам підприємці зможуть започаткувати новий бізнес і масштабувати або ж релокувати вже наявний. До кожної ідеї є важливі вимоги: вони мають бути інноваційними, а також передбачати створення робочих місць і мати соціально-економічний ефект для громади.

KURATOR - бренд продуктових рішень для HoReCa-спільноти (заклади харчування, готелі, кейтеринг), який розвиває компанія МХП. Має гнучкий асортимент під різні типи закладів, бізнес моделі, кваліфікацію персоналу та кількість кухарів. Під брендом KURATOR випускається понад 100 видів допрацьованої продукції, зокрема курятина, яловичина, різні кулінарні рішення. Увесь асортимент створюється з розумінням і дотриманням потреб професійної кухні.

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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