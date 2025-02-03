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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фаст-фуд вместо кофейни: победитель конкурса "Роби своє з Kurator" начал бизнес с нуля после деоккупации

Фаст-фуд вместо кофейни: победитель конкурса "Роби своє з Kurator" начал бизнес с нуля после деоккупации

Киев  •  УНН

 • 5017 просмотра

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Победитель конкурса «Роби своє з Kurator» начал бизнес с нуля после деоккупации.

Победитель конкурса бизнес-идей "Роби своє з Kurator" Станислав Обухивский до полномасштабной войны был владельцем кофейни в Бородянке. После деоккупации города должен был начать все с нуля. О своем пути, подробностях запуска фаст-фуда вместо кафе и планах на будущее он рассказал представителям благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

Станислав основал точку быстрого питания на месте бывшего кафе в прошлом году, благодаря победе в конкурсе бизнес-идей "Роби своє з Kurator".

"После оккупации киоск с кофейней получил значительные повреждения: оборудование было разворовано, а стены и окна разрушены. Я восстановил киоск, но кофейный бизнес восстанавливать не стал - рынок перенасыщен. Тогда пришла идея заняться качественным фаст-фудом, в частности шаурмой.

В Бородянке подобные заведения есть, но их мало. Мой киоск находится на пересечении крупнейших улиц с высоким трафиком. Это позволит привлечь больше клиентов, предлагая им удобство, качество и доступную цену", - рассказал он.

Победа в конкурсе позволила мужчине получить грант в 100 000 грн.

"За эти средства я закупил вытяжку, профессиональные весы, инверторы для электропитания и другое оборудование. Плюс стартовое сырье от ТМ "Kurator".

Это позволило открыть бизнес и создать 2 новых рабочих места, что очень важно для Бородянки, где ситуация с работой сложная", - уточняет он.

Среди особенностей и конкурентных преимуществ проекта - его качество и доступность, говорит мужчина. Среди "фишек" - бесперебойность работы и настоящий турецкий денер в пите.

"Мы предлагаем шаурму с большим количеством мяса, оригинальными соусами, а также люля-кебаб, картошку-фри, также бульоны и авторские чаи. Все ингредиенты свежие, а кухня - максимально прозрачная", - подчеркивает он.

Также Станислав рассказал подробности организации работы киоска.

"Мы внедряем технологические карты для каждого блюда, контролируем качество продуктов и обслуживания. В киоске работает два повара, которых мы обучили всем процессам: от обслуживания клиентов до работы с оборудованием", - говорит он.

Участникам конкурса "Роби своє з Kurator" Станислав советует не бояться действовать. Мужчина убежден, что успешный бизнес начинается с четкой идеи и правильно рассчитанных шагов.

"Роби своє" дает реальную поддержку, которая помогает воплотить мечту в жизнь", - добавляет он.

Также Станислав поделился своими планами на будущее.

"Если бизнес успешно стартует, планирую открывать аналогичные киоски в других населенных пунктах. Вижу перспективу в развитии качественного быстрого питания для малых городов и поселков, где подобные услуги часто недоступны", - добавил он.

Справка

Конкурс для поддержки бизнеса отрасли HoReCa "Роби своє з Kurator", который пострадал во время войны или который развивают военные, организованный благотворительным фондом "МХП-Громаді" и брендом Kurator.

К участию в конкурсе принимаются бизнес-идеи предпринимателей из отрасли HoReCa (заведения питания, гостиницы, кейтеринг). Подать их могут представители украинского малого и среднего бизнеса из 13 областей Украины, в частности из Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Благодаря микрогрантам предприниматели смогут начать новый бизнес и масштабировать или релоцировать уже имеющийся. К каждой идее есть важные требования: они должны быть инновационными, а также предусматривать создание рабочих мест и иметь социально-экономический эффект для общества.

KURATOR - бренд продуктовых решений для HoReCa-сообщества (заведения питания, гостиницы, кейтеринг), который развивает компания МХП. Имеет гибкий ассортимент под различные типы заведений, бизнес-модели, квалификацию персонала и количество поваров. Под брендом KURATOR выпускается более 100 видов доработанной продукции, в частности курятина, говядина, различные кулинарные решения. Весь ассортимент создается с пониманием и соблюдением потребностей профессиональной кухни.

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
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