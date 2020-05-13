Facebook видалив 2,5 мільйона повідомлень з пропозиціями продажу масок та тестів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Компанія Facebook з 1 березня видалила з однойменної соцмережі 2,5 мільйона постів з пропозиціями продажу масок, дезінфікуючих засобів, чистячих серветок та тестових наборів для виявлення COVID-19, намагаючись перешкодити користувачам підвищенню цін на цю продукцію або продажу контрафактної і небезпечної продукції. Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Соцмережа використала той же алгоритм, що і для розпізнавання спроб продажу наркотиків та зброї.
Facebook також повідомляв, що у першому кварталі 2020 року видалив 1,7 мільярда фальшивих акаунтів.
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Станом на 13 травня у світі зареєстровано понад 4,2 мільйона хворих на COVID-19. Померли понад 290 тисяч людей, одужали майже 1,5 мільйона хворих.
Раніше УНН повідомляв, що Facebook видалив майже 100 облікових записів, пов’язаних із РФ.