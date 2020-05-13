Facebook удалил 2,5 миллиона сообщений с предложениями продажи масок и тестов на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Компания Facebook с 1 марта удалила из одноименной соцсети 2,5 миллиона постов с предложениями продажи масок, дезинфицирующих средств, чистящих салфеток и тестовых наборов для выявления COVID-19, пытаясь помешать пользователям повышать цены на эту продукцию или продажи контрафактной и опасной продукции. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Соцсеть использовала тот же алгоритм, что и для распознавания попыток продажи наркотиков и оружия.
Facebook также сообщал, что в первом квартале 2020 удалил 1,7 миллиарда фальшивых аккаунтов.
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По состоянию на 13 мая в мире зарегистрировано более 4,2 миллиона больных COVID-19. Умерли более 290 тыс. человек выздоровели почти 1,5 миллиона больных.
Ранее сообщал УНН, что Facebook удалил почти 100 учетных записей, связанных с РФ.