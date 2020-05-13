Twitter дозволив своїм співробітникам працювати з дому і після закінчення пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Соціальна мережа Twitter дозволила своїм співробітникам працювати з дому постійно, навіть після закінчення пандемії. Співробітники отримали відповідні листи від генерального директора компанії Джека Дорсі, повідомляє видання BuzzFeed, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Втім, лишатимуться і категорії співробітників, яким все ж доведеться виходити на роботу, наприклад, персоналу, що обслуговує сервери.
Як розповів виданню сам Дорсі, Twitter стане однією з перших великих компаній, які перейдуть на цю модель роботи “Ми продовжимо ставити безпеку наших людей і спільнот на перше місце”, — наголосив він.
Також компанія не планує відновлювати робочі поїздки до вересня, за небагатьма винятками, і не проводитиме ніяких заходів до кінця поточного року.
Через пандемію коронавірусу компанії у багатьох країнах перейшли на роботу з дому у випадках, коли мали таку можливість.
Раніше у Twitter повідомили, що соцмережа позначатиме і видалятиме фейки про коронавірус.