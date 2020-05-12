Twitter позначатиме і видалятиме фейки про коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Соціальна мережа Twitter ввела мітки і спеціальні повідомлення, щоб позначати новини, що вводять в оману, і спірні дані про коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на блог самої компанії.
"Наша мета полягає в тому, щоб полегшити пошук достовірної інформації в Twitter і обмежити поширення потенційно шкідливого контенту, і того, що вводить в оману", йдеться в повідомленні.
Соцмережа почала помічати фейки з 11 травня, проте нововведення торкнуться і тих повідомлень, які були опубліковані раніше. Записи з недостовірною інформацією видалятимуть.
Нагадаємо, засновник Twitter пожертвував мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом.