Twitter позначатиме і видалятиме фейки про коронавірус

"Наша мета полягає в тому, щоб полегшити пошук достовірної інформації в Twitter і обмежити поширення потенційно шкідливого контенту, і того, що вводить в оману", йдеться в повідомленні.

Соцмережа почала помічати фейки з 11 травня, проте нововведення торкнуться і тих повідомлень, які були опубліковані раніше. Записи з недостовірною інформацією видалятимуть.

Нагадаємо, засновник Twitter пожертвував мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом.