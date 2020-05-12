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Twitter будет помечать и удалять записи с фейками о коронавирусе

Киев • УНН

 • 13200 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Социальная сеть Twitter ввела метки и специальные сообщения, чтобы помечать вводящие в заблуждения и спорные данные о коронавирусе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на блог самой компании.

Twitter будет помечать и удалять записи с фейками о коронавирусе

"Наша цель состоит в том, чтобы облегчить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента", говорится в сообщении.

Соцсеть начала отмечать фейки с 11 мая, однако нововведения затронут и те сообщения, которые были опубликованы ранее. Записи с недостоверной информацией будут удалять.

Напомним, основатель Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом.

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