Twitter будет помечать и удалять записи с фейками о коронавирусе

"Наша цель состоит в том, чтобы облегчить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента", говорится в сообщении.

Соцсеть начала отмечать фейки с 11 мая, однако нововведения затронут и те сообщения, которые были опубликованы ранее. Записи с недостоверной информацией будут удалять.

Напомним, основатель Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом.