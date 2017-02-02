Facebook у світі використовує майже 1,9 млрд людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За оновленою інформацією Facebook у світі користується майже 1,9 млрд людей. Про це повідомив засновник соціальної мережі Марк Цукерберг на своїй сторінці, передає УНН.
“Наше співтовариство тепер майже 1.9 мільярдів чоловік, в тому числі 1.2 млрд активних користувачів щодня. Більш 65 мільйонів малих підприємств використовують Facebook, щоб зв’язатися зі своїми клієнтами,” — зазначив він.
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“Понад 150 мільйонів людей тепер використовують Instagram Stories кожен день. Ми запустили нашу нову камеру в messenger і запустили відео в Facebook також,” — додав він.
“У нас ще багато роботи попереду, оскільки ми продовжуємо будівництво співтовариства до якого ми всі прагнемо — це одна усвідомлена, уважна, безпечна сила добра в світі,” — написав М.Цукерберг.
Як повідомляв УНН, М.Цукерберг здійснить персональний виклик 2017 року.