Facebook в мире использует почти 1,9 млрд людей

"Наше сообщество теперь имеет почти 1.9 миллиардов человек, в том числе 1,2 млрд активных пользователей ежедневно. Более 65 млн малых предприятий используют Facebook, чтобы связаться со своими клиентами ", - отметил он.

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"Более 150 млн людей теперь используют Instagram Stories каждый день. Мы запустили нашу новую камеру в messenger и запустили видео в Facebook также ", - добавил он.

"У нас еще много работы впереди, поскольку мы продолжаем строительство сообщества к которому мы все стремимся - это одна осознанная, внимательная, безопасная сила добра в мире", - написал М.Цукерберг.

Как сообщал УНН, М.Цукерберг осуществит персональный вызов 2017 года.