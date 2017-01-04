М.Цукерберг здійснить персональний виклик 2017 року

За його словами, щороку він ставить для себе серйозну мету. Так, М.Цукерберг вже подолав 365 миль бігом, прочитав 25 книг, вивчив китайську і створив нехитрий штучний інтелект для свого будинку.

“Мій персональний виклик в 2017 році — це відвідати всі штати США і зустрітися з їх жителями до кінця року. Я вже провів багато часу в деяких штатах; таким чином мені потрібно відвідати ще 30, щоб виконати завдання,” — написав М.Цукерберг.

За його словами, подібна подорож необхідна, щоб зрозуміти, що думають про майбутнє жителі його країни і як уявляють його собі. М.Цукерберг також пообіцяв розповісти, як кожен може взяти участь в досягненні його мети.

Як повідомляв УНН, Марк Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан збираються пожертвувати 3 млрд дол. на дослідження в області охорони здоров’я.