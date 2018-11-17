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Facebook давно має працювати з українцями з Києва - Клімкін

Facebook давно має працювати з українцями з Києва - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Компанія Facebook, яка володіє однойменною соцмережею, давно має працювати з українськими користувачами саме з Києва. Так міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав рекомендацію місії Національного демократичного інституту США та Європарламенту щодо появи в Україні офісу Facebook, передає УНН.

"Місія NDI та Європарламенту з оцінки передвиборчого середовища в Україні зробила слушні рекомендації. Мав добру дискусію з ними щодо всеохоплюючих російських спроб дезінформації та інформаційних атак. Facebook давно має працювати з українським сегментом саме з Києва. Як і інші ІТ-компанії", - вказав Клімкін у Twitter.

Нагадаємо, регіональний директор програм регіону Євразії Національного демократичного інституту США (NDI) Лора Джуетт заявила, що напередодні виборів компанія Facebook, яка володіє однойменною соцмережею, має відкрити офіс в Україні для боротьби з дезінформацією. 

Делегація Національного демократичного інституту (США) та депутатів Європейського парламенту надала Україні загалом 51 рекомендацію щодо підготовки до виборів у 2019 році.

Додамо, 2019-й буде "роком виборів". На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь - парламентські.

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