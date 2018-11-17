Facebook давно має працювати з українцями з Києва - Клімкін

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Компанія Facebook, яка володіє однойменною соцмережею, давно має працювати з українськими користувачами саме з Києва. Так міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав рекомендацію місії Національного демократичного інституту США та Європарламенту щодо появи в Україні офісу Facebook, передає УНН.