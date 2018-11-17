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Facebook давно должна работать с украинцами из Киева - Климкин

Facebook давно должна работать с украинцами из Киева - Климкин

Киев  •  УНН

 • 13928 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, давно должна работать с украинскими пользователями именно из Киева. Так министр иностранных дел Павел Климкин поддержал рекомендацию миссии Национального демократического института США и Европарламента о появлении в Украине офиса Facebook, передает УНН.

"Миссия NDI и Европарламента по оценке предвыборной среды в Украине сделала дельные рекомендации. Имел хорошую дискуссию с ними относительно комплексных российских попыток дезинформации и информационных атак. Facebook давно должна работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие ІТ-компании", - отметил Климкин в Twitter.

Напомним, региональный директор программ региона Евразии Национального демократического института США (NDI) Лора Джуэтт заявила, что накануне выборов компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, должна открыть офис в Украине для борьбы с дезинформацией.

Делегация Национального демократического института (США) и депутатов Европейского парламента предоставила Украине в целом 51 рекомендацию по подготовке к выборам в 2019 году.

Добавим, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.

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