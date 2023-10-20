Евакуйованих з сектора Газа українців можуть перевіряти спецслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Ніхто не може гарантувати, що разом з українцями в списки на евакуацію не подалися зловмисники, тому, ймовірно, евакуйованих будуть перевіряти спецслужби. Про це в інтерв’ю DW заявив посол України в Каїрі Микола Нагорний, пише УНН.
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На питання журналіста DW: «Чи можуть серед бажаючих евакуюватися перебувати представники терористичних угруповань?», Микола Нагорний відповів:
«Що відбувається у людини в голові - ніхто не може відповісти. Думаю, що наші відповідні служби здійснюватимуть заходи з метою виявлення, якщо такі люди є, і не допустять поширення терористичних елементів в Україні. Нам і так вистачає зараз проблем».
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За словами посла України в Єгипті заявки на евакуацію подали в основному українські жінки та їхні діти. Більшість з них відомі посольству, частина з них перебували на консульському обліку, проте це не привід втрачати пильність. Тому ймовірно спецслужби будуть проводити перевірку евакуйованих, вказав посол.
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