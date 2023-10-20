Эвакуированных из сектора Газа украинцев могут проверять спецслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Никто не может гарантировать, что вместе с украинцами в списки на эвакуацию не подались злоумышленники, поэтому, вероятно, эвакуированных будут проверять спецслужбы. Об этом в интервью’ю DW заявил посол Украины в Каире Николай Нагорный, пишет УНН.
Цитата
На вопрос журналиста DW: «Могут ли среди желающих эвакуироваться находиться представители террористических группировок?», Николай Нагорный ответил:
«Что происходит у человека в голове - никто не может ответить. Думаю, что наши соответствующие службы будут осуществлять мероприятия с целью выявления, если такие люди есть, и не допустят распространения террористических элементов в Украине. Нам и так хватает сейчас проблем».
Детали
По словам посла Украины в Египте заявки на эвакуацию подали в основном украинские женщины и их дети. Большинство из них известны посольству, часть из них находились на консульском учете, однако это не повод терять бдительность. Поэтому вероятно спецслужбы будут проводить проверку эвакуированных, указал посол.
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