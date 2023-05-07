“Евакуація” з окупованого Енергодара: панічні настрої та брак пального

ukru
10:29 • 36960 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 58191 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 72733 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 105309 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 306980 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 406917 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 324010 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 352522 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 310255 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224434 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.5 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 81519 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 77651 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 68649 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 77210 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 75256 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 37003 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 105340 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 422452 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 563225 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 593872 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 12126 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 32419 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 75271 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 215305 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 406930 перегляди
Актуальне
“Евакуація” з окупованого Енергодара: панічні настрої та брак пального

“Евакуація” з окупованого Енергодара: панічні настрої та брак пального

Київ • УНН

 • 1347193 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Окупанти нещодавно оголосили “евакуацію” населення в Енергодарі, перша хвиля якої вже почалася. Таким рішенням рашисти спровокували панічні настрої у місті, особливо серед тих людей, які отримали російські паспорти, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає УНН.

Цитата

“Перша хвиля “евакуації” почалась вчора зранку, але назвати її масовою зараз не можна. Частину людей, бажаючих виїхати, завантажили в автобуси. Частина виїхала на власному автотранспорті. Відповідно пальне на заправках скінчилось ще вчора”, – повідомив Орлов.

Деталі

Він зазначив, що у місті не працюють банкомати, або працюють з великими обмеженнями. Також частково зник інтернет, є значне підвищення цін на продукти та медикаменти.

“І це все відбувається під девізом «паники нет» і «власть в городе продолжает работать». Щодо «роботи» як такої. Першими закрили паспортні столи та низку управлінь так званої «адміністрації». Вивезли документи та обладнання. В тому числі прихопили обладнання, яке належало нашому ЦНАП і було захоплено рашистами”, – додає Орлов.

Також вчора вночі й зранку окупанти почали виносити медичне устаткування з лікарні, яке спочатку відсортували, а потім завантажили по машинам.

Водночас надійшла інформація про зупинення роботи низки відділень в стаціонарі, які припинили надання медичної допомоги.

“На фоні цього пацієнтам стаціонарів пропонують евакуюватися. В першу хвилю також потрапили категорії цивільного населення, які були анонсовані самими окупантами. Але погоджуються виїхати не усі. На даний час інформації про те, що евакуація відбувається примусово, немає”, – підсумував він.

Доповнення

За інформацією Генштабу, у місті Енергодар російські загарбники повністю пограбували підприємство "Електропівденмонтаж-10", не лишилось жодного легкового автомобіля.

У квітні стало відомо, що окупанти в Енергодарі займаються мародерством закладів освіти, а також про те, що загарбники готують викрадення дітей з окупованого Енергодару.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.91
Bitcoin
$81,484.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.70
Золото
$3,147.64
Ethereum
$1,788.98