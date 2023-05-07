“Евакуація” з окупованого Енергодара: панічні настрої та брак пального
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Окупанти нещодавно оголосили “евакуацію” населення в Енергодарі, перша хвиля якої вже почалася. Таким рішенням рашисти спровокували панічні настрої у місті, особливо серед тих людей, які отримали російські паспорти, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає УНН.
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“Перша хвиля “евакуації” почалась вчора зранку, але назвати її масовою зараз не можна. Частину людей, бажаючих виїхати, завантажили в автобуси. Частина виїхала на власному автотранспорті. Відповідно пальне на заправках скінчилось ще вчора”, – повідомив Орлов.
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Він зазначив, що у місті не працюють банкомати, або працюють з великими обмеженнями. Також частково зник інтернет, є значне підвищення цін на продукти та медикаменти.
“І це все відбувається під девізом «паники нет» і «власть в городе продолжает работать». Щодо «роботи» як такої. Першими закрили паспортні столи та низку управлінь так званої «адміністрації». Вивезли документи та обладнання. В тому числі прихопили обладнання, яке належало нашому ЦНАП і було захоплено рашистами”, – додає Орлов.
Також вчора вночі й зранку окупанти почали виносити медичне устаткування з лікарні, яке спочатку відсортували, а потім завантажили по машинам.
Водночас надійшла інформація про зупинення роботи низки відділень в стаціонарі, які припинили надання медичної допомоги.
“На фоні цього пацієнтам стаціонарів пропонують евакуюватися. В першу хвилю також потрапили категорії цивільного населення, які були анонсовані самими окупантами. Але погоджуються виїхати не усі. На даний час інформації про те, що евакуація відбувається примусово, немає”, – підсумував він.
Доповнення
За інформацією Генштабу, у місті Енергодар російські загарбники повністю пограбували підприємство "Електропівденмонтаж-10", не лишилось жодного легкового автомобіля.
У квітні стало відомо, що окупанти в Енергодарі займаються мародерством закладів освіти, а також про те, що загарбники готують викрадення дітей з окупованого Енергодару.