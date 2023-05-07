"Эвакуация" из оккупированного Энергодара: панические настроения и нехватка горючего
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Оккупанты недавно объявили “эвакуацию” населения в Энергодаре, первая волна которой уже началась. Таким решением рашисты спровоцировали панические настроения в городе, особенно среди тех людей, которые получили российские паспорта, сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает УНН.
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“Первая волна “эвакуации” началась вчера утром, но назвать ее массовой сейчас нельзя. Часть людей, желающих уехать, загрузили в автобусы. Часть выехала на собственном автотранспорте. Соответственно топливо на заправках закончилось еще вчера”, – сообщил Орлов.
Детали
Он отметил, что в городе не работают банкоматы, или работают с большими ограничениями. Также частично исчез интернет, есть значительное повышение цен на продукты и медикаменты.
“И это все происходит под девизом «паники нет» и «власть в городе продолжает работать». Относительно «работы» как таковой. Первыми закрыли паспортные столы и ряд управлений так называемой «администрации». Вывезли документы и оборудование. В том числе прихватили оборудование, которое принадлежало нашему ЦПАУ и было захвачено рашистами”, – добавляет Орлов.
Также вчера ночью и утром оккупанты начали выносить медицинское оборудование из больницы, которое сначала отсортировали, а затем загрузили по машинам.
В то же время поступила информация об остановке работы ряда отделений в стационаре, которые прекратили оказание медицинской помощи.
“На фоне этого пациентам стационаров предлагают эвакуироваться. В первую волну также попали категории гражданского населения, которые были анонсированы самими оккупантами. Но соглашаются выехать не все. В настоящее время информации о том, что эвакуация происходит принудительно, нет”, – подытожил он.
Дополнение
По информации Генштаба, в городе Энергодар российские захватчики полностью разграбили предприятие "Электропивденмонтаж-10", не осталось ни одного легкового автомобиля.
В апреле стало известно, что оккупанты в Энергодаре занимаются мародерством учебных заведений, а также о том, что захватчики готовят похищение детей из оккупированного Энергодара.