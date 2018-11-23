Етапування Крисіна до Лук'янівського СІЗО почнуть наступного тижня

"Наступного тижня Крисіна будуть етапувати до Лук’янівського СІЗО. Прийшов відповідний документ із київського суду", - сказав співрозмовник агентства.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде Крисін вже доставлений до СІЗО, в адміністрації пояснили, що етапуванням займається Національна гвардія.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення про етапування обвинуваченого у хуліганстві із застосуванням зброї Юрія Крисіна з Торецької виправної колонії до Київського слідчого ізолятора для того, щоб він зміг взяти участь у розгляді кримінального провадження щодо нього. Йдеться про епізод щодо нападу на автозаправку. У ЗМІ з’явилася інформація про те, що прокуратура оскаржила таке рішення суду.

Як повідомляв УНН, Юрія Крисіна, засудженого за вбивство узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія, етапували до колонії в Донецькій області.

Апеляційний суд Києва раніше скасував умовний термін позбавлення волі Юрію Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.