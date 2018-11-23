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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 94289 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105249 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140584 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137929 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133050 просмотра

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7 марта, 13:58 • 126768 просмотра

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7 марта, 08:52 • 165658 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141552 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145356 просмотра

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Этапирование Крысина в Лукьяновское СИЗО начнут на следующей неделе

Этапирование Крысина в Лукьяновское СИЗО начнут на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 12896 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Осужденного за убийство журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина начнут этапировать в Киевский следственный изолятор с Торецкой исправительной колонии на следующей неделе на основании решения Соломенского районного суда Киева. Об этом сообщили УНН в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы.

"На следующей неделе Крысина будут этапировать в Лукьяновское СИЗО. Пришел соответствующий документ из киевского суда", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Крысин уже доставлен в СИЗО, в администрации объяснили, что этапированием занимается Национальная гвардия.

Напомним, Соломенский районный суд Киева принял решение об этапировании обвиняемого в хулиганстве с применением оружия Юрия Крысина с Торецкой исправительной колонии в Киевский следственный изолятор для того, чтобы он смог принять участие в рассмотрении уголовного производства в отношении него. Речь идет об эпизоде ​​о нападении на автозаправку. В СМИ появилась информация о том, что прокуратура обжаловала такое решение суда.

Как сообщал УНН, Юрия Крысина, осужденного за убийство зимой 2014 года журналиста Вячеслава Веремия, этапировали в колонию в Донецкой области.

Апелляционный суд Киева ранее отменил условный срок лишения свободы Юрию Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 года журналиста Вячеслава Веремия.

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