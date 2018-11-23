Этапирование Крысина в Лукьяновское СИЗО начнут на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Осужденного за убийство журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина начнут этапировать в Киевский следственный изолятор с Торецкой исправительной колонии на следующей неделе на основании решения Соломенского районного суда Киева. Об этом сообщили УНН в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы.
"На следующей неделе Крысина будут этапировать в Лукьяновское СИЗО. Пришел соответствующий документ из киевского суда", - сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Крысин уже доставлен в СИЗО, в администрации объяснили, что этапированием занимается Национальная гвардия.
Напомним, Соломенский районный суд Киева принял решение об этапировании обвиняемого в хулиганстве с применением оружия Юрия Крысина с Торецкой исправительной колонии в Киевский следственный изолятор для того, чтобы он смог принять участие в рассмотрении уголовного производства в отношении него. Речь идет об эпизоде о нападении на автозаправку. В СМИ появилась информация о том, что прокуратура обжаловала такое решение суда.
Как сообщал УНН, Юрия Крысина, осужденного за убийство зимой 2014 года журналиста Вячеслава Веремия, этапировали в колонию в Донецкой области.
Апелляционный суд Киева ранее отменил условный срок лишения свободы Юрию Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 года журналиста Вячеслава Веремия.