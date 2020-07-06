Естонія також розглядає можливість заборони російських каналів, слідом за Латвією

Рейнсалу заявив порталу, що “схвалює дії Латвії”. Для реалізації аналогічної заборони в Естонії, за словами глави МЗС, слід провести аналіз, який повинен підтвердити, що обмеження трансляції є правильним кроком на шляху реалізації фінансових санкцій.

“Естонія і Латвія тісно спілкуються зі згаданих питань, — заявила Delfi в свою чергу представник відділу зі зв’язків з громадськістю МЗС Естонії Кайра Саар-Ісоп. — Компетентним органом щодо застосування фінансових санкцій в Естонії є Бюро даних про відмивання грошей. Бюро аналізує можливих заходів, оцінює передану латвійськими партнерами інформацію і формує на підставі цього свою позицію”.

Додамо, що раніше МЗС Литви рекомендувало підвідомчій парламенту комісії по радіо і телебаченню, що контролює діяльність радіо- і телемовлення в країні, заборонити трансляцію російських телеканалів групи RT (раніше — Russia Today).

Національна рада з електронним ЗМІ (НСЕСМІ) Латвії 30 червня прийняв рішення заборонити в країні трансляцію семи російських каналів, які входять до RT — RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в зв’язку з цим заявила, що Росія закликає міжнародні профільні структури піддати це рішення “ретельної юридичної експертизи на предмет відповідності політичним і правовим зобов’язанням Латвії щодо забезпечення свободи слова та висловлення думки, а також вільного доступу до інформації”.