Эстоний также рассматривает возможность запрета российских телеканалов, следом за Латвией

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Правительство Эстонии вслед за Латвией может запретить трансляцию семи входящих в “семью” RT российских каналов на территории республики. Об этом глава МИД страны Урмас Рейнсалу сообщил порталу Delfi, передает УНН.

Рейнсалу заявил порталу, что “одобряет действия Латвии”. Для реализации аналогичного запрета в Эстонии, по словам главы МИД, следует провести анализ, который должен подтвердить, что ограничение трансляции является правильным шагом на пути реализации финансовых санкций.

“Эстония и Латвия тесно общаются по упомянутым вопросам, — заявила Delfi в свою очередь представитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Кайри Саар-Исоп. — Компетентным органом по применению финансовых санкций в Эстонии является Бюро данных об отмывании денег. Бюро анализирует возможные меры, оценивает передаваемую латвийскими партнерами информацию и формирует на основании этого свою позицию”.

Добавим, что ранее МИД Литвы рекомендовал подведомственной парламенту комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радио- и телевещателей в стране, запретить трансляцию российских телеканалов группы RT (ранее — Russia Today).

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии 30 июня принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов — RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что Россия призывает международные профильные структуры подвергнуть это решение “тщательной юридической экспертизе на предмет соответствия политическим и правовым обязательствам Латвии по обеспечению свободы слова и выражению мнения, а также свободного доступа к информации”.

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