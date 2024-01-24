Естонія буде тренувати українських військових
Київ • УНН
Естонія приєдналася до навчальної операції "Інтерфлекс" для українських солдатів, ініціативи, яка вже надала понад 34 000 українських солдатів навички ведення бойових дій на передовій.
Естонія приєдналась до операції з підготовки українських бійців "Інтерфлекс". Про це повідомляє УНН із посиланням на міністерство оборони Естонії у соцмережі X.
На Рамштайні Естонія оголосила про приєднання до навчальної операції "Інтерфлекс" під проводом Великої Британії
Як повідомляється, операція "Інтерфлекс" забезпечила понад 34 000 українських солдатів необхідними навичками для ведення бойових дій на передовій.
Доповнення
Естонія підготувала план військової стратегії для західних країн, щоб допомогти Україні виграти війну за три роки. Головна теза - Захід не повинен боятися допомагати Україні у війні.
11 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що Естонія надала Україні вже 17 пакетів оборонної підтримки, подякувавши Таллінну за таку підтримку.