Эстония будет тренировать украинских военных
Киев • УНН
Эстония присоединилась к учебной операции "Интерфлекс" для украинских солдат, инициативе, которая уже предоставила более 34 000 украинских солдат навыки ведения боевых действий на передовой.
Эстония присоединилась к операции по подготовке украинских бойцов "Интерфлекс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Эстонии в соцсети X.
На Рамштайн Эстония объявила о присоединении к учебной операции "Интерфлекс" под руководством Великобритании
Как сообщается, операция "Интерфлекс" обеспечила более 34 000 украинских солдат необходимыми навыками для ведения боевых действий на передовой.
Дополнение
Эстония подготовила план военной стратегии для западных стран, чтобы помочь Украине выиграть войну за три года. Главный тезис - Запад не должен бояться помогать Украине в войне.
11 января Президент Владимир Зеленский заявил, что Эстония предоставила Украине уже 17 пакетов оборонной поддержки, поблагодарив Таллинн за такую поддержку.
Эстония будет тренировать украинских военных
Эстония присоединилась к учебной операции "Интерфлекс" для украинских солдат, инициативе, которая уже предоставила более 34 000 украинских солдат навыки ведения боевых действий на передовой.
В ЕС договорились о новых руководящих принципах борьбы с торговлей людьми
ЕС согласовал новые руководящие принципы борьбы с торговлей людьми, включая наказание для тех, кто пользуется услугами жертв торговли людьми, и добавив к нарушениям прав человека принудительные браки, незаконное усыновление и суррогатное материнство. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет.
Золотоноша, Балта Одесской области и Киев больше всего заработали от продажи и аренды земли в прошлом году - Минэкономики
По данным Министерства экономики Украины, в 2023 году местные общины заработали 1,6 миллиарда гривен от продажи и аренды коммунальной недвижимости и земли через онлайн-аукционы. Самыми активными были Золотоноша, Балта и Киев.
Руководил фильтрационным лагерем в Запорожье: Нацполиция объявила подозрение офицеру фсб рф
Украинские правоохранители сообщили о подозрении сотруднику федеральной службы безопасности России в связи с его ролью в "фильтрационном лагере" в Запорожской области во время оккупации.
Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки
Отопление и горячая вода были восстановлены почти во всем жилом массиве Сихов во Львове после вероятной хакерской атаки на местное коммунальное предприятие.
Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту
Военный самолет Ил-76, на борту которого находилось 63 человека, разбился под белгородом, россия, все на борту погибли. Причины авиакатастрофы пока не установлены.
Завершено расследование дела Микитася о завладении 312 млн грн средств Минобороны
Высший антикоррупционный суд Украины закрыл производство в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по факту присвоения 312 миллионов гривен средств Министерства обороны. Утверждалось, что средства, предназначенные для строительства защищенных складов, были перечислены на счета компаний, подконтрольных Микитасю, но строительство так и не началось.
В столичном парке нашли обломки российской ракеты
В Дарницком районе Киева нашли обломки российской ракеты, из которой 23 января был осуществлен обстрел Киева.
В россии сообщают о падении военного самолета Ил-76 в белгородской области: показали кадры
В рф военный самолет Ил-76 разбился в белгородской области, о чем сообщил российский телеграм-канал 112.
Торговал комплектующими к бронетехнике: на Черниговщине завершено расследование в отношении военнослужащего, который подозревается в растрате имущества
В Черниговской области Украины перед судом предстанет военнослужащий, обвиняемый в продаже коммерсантам комплектующих к бронетехнике, предназначенных для ремонта. Подозреваемый якобы получил денежное вознаграждение за передачу усиленной бортовой коробки передач частной компании, которая планировала перепродать ее в Индию.