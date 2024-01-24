Эстония будет тренировать украинских военных

Эстония присоединилась к операции по подготовке украинских бойцов "Интерфлекс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Эстонии в соцсети X.

На Рамштайн Эстония объявила о присоединении к учебной операции "Интерфлекс" под руководством Великобритании - говорится в сообщении.

Как сообщается, операция "Интерфлекс" обеспечила более 34 000 украинских солдат необходимыми навыками для ведения боевых действий на передовой.

Дополнение

Эстония подготовила план военной стратегии для западных стран, чтобы помочь Украине выиграть войну за три года. Главный тезис - Запад не должен бояться помогать Украине в войне.

11 января Президент Владимир Зеленский заявил, что Эстония предоставила Украине уже 17 пакетов оборонной поддержки, поблагодарив Таллинн за такую поддержку.