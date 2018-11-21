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Ердоган звинуватив Сороса у фінансуванні протестів у Туреччині в 2013 році

Ердоган звинуватив Сороса у фінансуванні протестів у Туреччині в 2013 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про фінансування американським мільярдером Джорджем Соросом акцій протестів, які пройшли у Туреччині в 2013 році, повідомляє УНН із посиланням на Hurriyet.

“Ця людина — угорський єврей Джордж Сорос, який має багато грошей і витрачає їх на те, щоб розділити народи та зруйнувати країни”, — сказав пан Ердоган, виступаючи перед главами органів місцевого самоврядування в Анкарі.

На його думку, лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу, який підтримав акції протести, діє в інтересах американського фінансиста.

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У 2013 році протести в Туреччині почалися після рішення влади вирубати парк Гезі в стамбульському районі Таксим і побудувати на його місці торгово-розважальний комплекс. Маніфестантів підтримали половина провінцій країни і турки, які проживають у країнах Європи. Акції протесту вилилися в демонстрації, на яких скандувалися гасла проти політики уряду.

Турецька асоціація лікарів заявила про 4785 постраждалих у результаті протестів, 48 із яких отримали важкі поранення. Повідомлялося також про трьох загиблих. У Стамбулі та Анкарі були заарештовані 85 осіб.

Як раніше інформував УНН, відповідно до оцінок журналу Forbes, стан 88-річного Джорджа Сороса сягає 8,3 млрд доларів США. Це дозволяє йому займати 190-й рядок у списку найбагатших людей світу і знаходиться на 60-му місці серед найбагатших американців.

Сорос, який народився в 1930-му році в Будапешті, після переїзду в США зайнявся фінансовою діяльністю. Успішні вкладення дозволили йому зібрати великі статки. Хедж-фонд і грошима клієнтів він керував із 1969 по 2011 рік, після чого сконцентрувався на благодійності. Одним із найбільш відомих проектів мільярдера стала мережа “Фондів Сороса” та інститут “Відкрите суспільство”, які діють більш ніж у 30 країнах світу: в 2017 році він переклав їм 17 млрд доларів. Фонди Сороса підтримують освітні, цивільні та культурні ініціативи.

Разом із тим, фонди Сороса часто звинувачуються в спробах участі в політичній діяльності. Крім України та Росії, із аналогічними звинуваченнями Сорос стикається і на Заході. Так, на початку жовтня Трамп звинуватив мільярдера в фінансуванні протестів проти висунутого ним кандидата у верховні судді Беретта Кавано, який звинувачується в сексуальних домаганнях. До цього фонд Сороса був змушений закрити представництво на батьківщині мільярдера — в Угорщині. Правопопулістська влада країни звинуватила фонд у тому, що він, надаючи підтримку нелегальним мігрантам, тим самим сприяв їх напливу. У червні уряд Угорщини ухвалив пакет законів, який отримав назву “Стоп Сорос”. Він вводить кримінальну відповідальність за допомогу нелегальним мігрантам із боку неприбуткових організацій.

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