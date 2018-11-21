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Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестов в Турции в 2013 году

Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестов в Турции в 2013 году

Киев  •  УНН

 • 7830 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о финансировании американским миллиардером Джорджем Соросом акций протестов, прошедших в Турции в 2013 году, сообщает УНН со ссылкой на Hurriyet.

“Этот человек — венгерский еврей Джордж Сорос, который имеет много денег и тратит их на то, чтобы разделить народы и разрушить страны”, — сказал господин Эрдоган, выступая перед главами органов местного самоуправления в Анкаре.

По его мнению, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, который поддержал акции протеста, действует в интересах американского финансиста.

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В 2013 году протесты в Турции начались после решения властей вырубить парк Гези в стамбульском районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс. Манифестантов поддержали половина провинций страны и турки, проживающие в странах Европы. В результате, акции протеста вылились в демонстрации, на которых скандировались лозунги против политики правительства.

Турецкая ассоциация врачей заявила о 4785 пострадавших в результате протестов, 48 из которых получили тяжелые ранения. Сообщалось также о трех погибших. В Стамбуле и Анкаре были арестованы 85 человек.

Как ранее информировал УНН, согласно оценкам журнала Forbes, состояние 88-летнего Джорджа Сороса достигает 8,3 млрд долларов США. Это позволяет ему занимать 190-ю строчку в списке богатейших людей мира и находится на 60-м месте среди богатейших американцев.

Сорос, родившийся в 1930-м году в Будапеште, после переезда в США занялся финансовой деятельностью. Успешные вложения позволили ему скопить крупное состояние. Хедж-фондом и деньгами клиентов он управлял с 1969 по 2011 год, после чего сконцентрировался на благотворительности. Одним из наиболее известных проектов миллиардера стала сеть “Фондов Сороса” и институт “Открытое общество”, которые действуют более чем в 30 странах мира: в 2017 году он перевел им 17 млрд долларов. Фонды Сороса поддерживают образовательные, гражданские и культурные инициативы.

Вместе с тем, фонды Сороса часто обвиняются в попытках участия в политической деятельности. Кроме Украины и России, с аналогичными обвинениями Сорос сталкивается и на Западе. Так, в начале октября Трамп обвинил миллиардера в финансировании протестов против выдвинутого им кандидата в верховные судьи Беретта Кавано, который обвиняется в сексуальных домогательствах. До этого фонд Сороса был вынужден закрыть представительство на родине миллиардера — в Венгрии. Правопопулистские власти страны обвинили фонд в том, что он, оказывая поддержку нелегальным мигрантам, тем самым способствовал их наплыву. В июне правительство Венгрии приняло пакет законов, который получил название “Стоп Сорос”. Он вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам со стороны неприбыльных организаций.

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