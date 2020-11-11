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Ердоган привітав Байдена з перемогою на виборах в США

Ердоган привітав Байдена з перемогою на виборах в США

Київ • УНН

 • 13028 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган привітав обраного президента США Джо Байдена із перемогою на виборах. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідну публікацію на сайті президента Туреччини.

“Шановний обраний президент, я сподіваюся, що результати виборів підуть на користь дружньому та союзному народу Сполучених Штатів Америки. Як ми неодноразово говорили під час вашого віце-президентства, відносини між Туреччиною та США носять стратегічний характер та засновані на міцному фундаменті”, — заявив турецький лідер.

Зауважимо, що Ердоган привітав Байдена одним з останніх лідерів серед країн-членів НАТО. Більшість світових лідерів привітали американського демократа протягом 7-8 листопада.

Втім, Ердоган не єдиний, хто вичікував з привітанням. Так, у Кремлі заявили, що привітають переможця виборів у США “лише після офіційного оголошення результатів”.

Загальні вибори в США пройшли 3 листопада. Згідно з прогнозами провідних американських ЗМІ, демократ Джозеф Байден отримав голоси 270 вибірників, які необхідні йому для перемоги над чинним президентом республіканцем Дональдом Трампом в боротьбі за посаду глави держави. Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Трамп не визнав поразку. Він заявив про наміри звертатися в суди щодо підрахунку голосів виборців, оскільки, на його погляд, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.

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