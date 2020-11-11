Ердоган привітав Байдена з перемогою на виборах в США

“Шановний обраний президент, я сподіваюся, що результати виборів підуть на користь дружньому та союзному народу Сполучених Штатів Америки. Як ми неодноразово говорили під час вашого віце-президентства, відносини між Туреччиною та США носять стратегічний характер та засновані на міцному фундаменті”, — заявив турецький лідер.

Зауважимо, що Ердоган привітав Байдена одним з останніх лідерів серед країн-членів НАТО. Більшість світових лідерів привітали американського демократа протягом 7-8 листопада.

Втім, Ердоган не єдиний, хто вичікував з привітанням. Так, у Кремлі заявили, що привітають переможця виборів у США “лише після офіційного оголошення результатів”.