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Эрдоган поздравил Байдена с победой на выборах в США

Эрдоган поздравил Байдена с победой на выборах в США

Киев  •  УНН

 • 13024 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию на сайте президента Турции.

“Уважаемый избранный президент, я надеюсь, что результаты выборов пойдут на пользу дружественному и союзному народу Соединенных Штатов Америки. Как мы неоднократно говорили во время вашего вице-президентства, отношения между Турцией и США носят стратегический характер и стоят на прочной основе”, — заявил турецкий лидер.

Заметим, что Эрдоган поздравил Байдена одним из последних лидеров среди стран-членов НАТО. Большинство мировых лидеров поздравили американского демократа течение 7-8 ноября.

Впрочем, Эрдоган не единственный, кто откладывал приветствие. Так, ранее в Кремле заявили, что поздравят победителя выборов в США “только после официального объявления результатов”.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение. Он заявил о намерениях обращаться в суды по подсчету голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

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