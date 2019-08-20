Епштейн підписав заповіт всього за два дні до самогубства

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Фінансист Джеффрі Епштейн підписав заповіт всього за два дні до того, як наклав на себе руки в федеральній в'язниці на Манхеттені в американському місті Нью-Йорк. Про це свідчать нові судові матеріали, передає УНН з посиланням на France 24.