Епштейн підписав заповіт всього за два дні до самогубства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Фінансист Джеффрі Епштейн підписав заповіт всього за два дні до того, як наклав на себе руки в федеральній в'язниці на Манхеттені в американському місті Нью-Йорк. Про це свідчать нові судові матеріали, передає УНН з посиланням на France 24.
Судові документи, представлені на минулому тижні, не містять відомостей про бенефіціарів, але в них майно оцінено в більш ніж 577 мільйонів доларів, включаючи понад 56 мільйонів доларів готівкою, пише видання.
Адвокат, який відповідає за майно Епштейна, Вільям Блум заявив Associated Press, що будь-які претензії на майно будуть "справедливо врегульовані". Він сказав, що документ був оригінальним заповітом Епштейна.
Через існування заповіту виникли нові питання про останні дні Епштейна у в'язниці, де він очікував судового розгляду його справи. Його звинувачували в залученні неповнолітніх у заняття проституцією та організації великої структури, що втягувала молодих дівчат в сексуальне рабство.
У понеділок прокурори відхилили обвинувальний акт проти Епштейна, але заявили, що розглядають можливість звинувачення інших у сприянні його ймовірному насильству над десятками дівчат.
Нагадаємо, Епштейн наклав на себе руки 10 серпня в камері однієї з в'язниць Нью-Йорка.
Розтин підтвердив, що причиною смерті Епштейна стало самогубство.