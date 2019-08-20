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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119202 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129888 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121063 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125267 просмотра

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6 марта, 07:39 • 128141 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152870 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Эпштейн подписал завещание всего за два дня до самоубийства

Эпштейн подписал завещание всего за два дня до самоубийства

Киев  •  УНН

 • 8588 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Финансист Джеффри Эпштейн подписал завещание всего за два дня до того, как покончил с собой в федеральной тюрьме на Манхэттене в американском городе Нью-Йорк. Об этом свидетельствуют новые судебные материалы, передает УНН со ссылкой на France 24.

Судебные документы, представленные на прошлой неделе, не содержат сведений о бенефициарах, но в них имущество оценено в более чем 577 миллионов долларов, включая более 56 миллионов долларов наличными, пишет издание.

Адвокат по имуществу Эпштейна Уильям Блум заявил Associated Press, что любые претензии на имущество будут "справедливо урегулированы". Он сказал, что документ был оригинальным завещанием Эпштейна.

Из-за существования завещания возникли новые вопросы о последних днях Эпштейна в тюрьме, где он ожидал судебного разбирательства. Его обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и организации обширной структуры, втягивавшей юных девушек в сексуальное рабство. 

В понедельник прокуроры отклонили обвинительный акт против Эпштейна, но заявили, что рассматривают возможность обвинения других в содействии его предполагаемому насилию над десятками девушек.

Напомним, Эпштейн покончил с собой 10 августа в камере одной из тюрем Нью-Йорка.

Вскрытие подтвердило, что причиной смерти Эпштейна стало самоубийство.

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