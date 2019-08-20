Эпштейн подписал завещание всего за два дня до самоубийства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Финансист Джеффри Эпштейн подписал завещание всего за два дня до того, как покончил с собой в федеральной тюрьме на Манхэттене в американском городе Нью-Йорк. Об этом свидетельствуют новые судебные материалы, передает УНН со ссылкой на France 24.
Судебные документы, представленные на прошлой неделе, не содержат сведений о бенефициарах, но в них имущество оценено в более чем 577 миллионов долларов, включая более 56 миллионов долларов наличными, пишет издание.
Адвокат по имуществу Эпштейна Уильям Блум заявил Associated Press, что любые претензии на имущество будут "справедливо урегулированы". Он сказал, что документ был оригинальным завещанием Эпштейна.
Из-за существования завещания возникли новые вопросы о последних днях Эпштейна в тюрьме, где он ожидал судебного разбирательства. Его обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и организации обширной структуры, втягивавшей юных девушек в сексуальное рабство.
В понедельник прокуроры отклонили обвинительный акт против Эпштейна, но заявили, что рассматривают возможность обвинения других в содействии его предполагаемому насилию над десятками девушек.
Напомним, Эпштейн покончил с собой 10 августа в камере одной из тюрем Нью-Йорка.
Вскрытие подтвердило, что причиной смерти Эпштейна стало самоубийство.