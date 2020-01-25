Епідемія коронавірусу: дворічна дитина стала найменшим пацієнтом у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Зараження коронавірусом нового типу діагностовано у дворічної дитини в розташованому на півдні Китаю Гуансі-Чжуанському автономному районі. Про це в суботу повідомляє китайська державна газета “Женьмінь Жибао”, пише УНН.
“Зараження коронавірусів нового типу 2019-nCoV зафіксовано у малолітнього жителя міста Хечі (населення близько 3,3 млн осіб) Гуансі-Чжуанського автономного району. До теперішнього часу дитина є наймолодшим з усіх захворілих. Її стан стабільний”, — повідомляє видання.
В даний час відсутня статистика щодо дитячої захворюваності, але також відомо щонайменше про один випадок виявлення вірусу у дитини в місті Шанхаї.
Раніше гонконзьке видання South China Morning Post з посиланням на експертів повідомляло, що молоді люди і діти менш сприйнятливі до захворювання пневмонією, спричиненої вірусом нового типу.
Також стало відомо, що у Пекіні видужав пацієнт з пневмонією, викликаною новим коронавірусом.