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Эпидемия коронавируса: двухлетний ребенок стала самым маленьким пациентом в Китае

Киев • УНН

 • 11857 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Заражение коронавирусом нового типа диагностировано у двухлетнего ребенка в расположенном на юге Китая Гуанси-Чжуанском автономном районе. Об этом в субботу сообщает электронная версия газеты “Жэньминь Жибао”, пишет УНН.

Эпидемия коронавируса: двухлетний ребенок стала самым маленьким пациентом в Китае

“Заражение коронавирусом нового типа 2019-nCoV зафиксировано у малолетнего жителя города Хэчи (население около 3,3 млн человек) Гуанси-Чжуанского автономного района. К настоящему времени ребенок является самым молодым из всех заболевших. Его состояние стабильное”, — сообщает издание.

В настоящее время отсутствует статистика относительно детской заболеваемости, но также известно по меньшей мере об одном случае выявления вируса у ребенка в городе Шанхае.

Ранее гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на экспертов сообщало, что молодые люди и дети менее восприимчивы к заболеванию пневмонией, вызванной вирусом нового типа.

Также стало известно, что в Пекине выздоровел пациент с пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

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