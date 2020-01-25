Эпидемия коронавируса: двухлетний ребенок стала самым маленьким пациентом в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Заражение коронавирусом нового типа диагностировано у двухлетнего ребенка в расположенном на юге Китая Гуанси-Чжуанском автономном районе. Об этом в субботу сообщает электронная версия газеты “Жэньминь Жибао”, пишет УНН.
“Заражение коронавирусом нового типа 2019-nCoV зафиксировано у малолетнего жителя города Хэчи (население около 3,3 млн человек) Гуанси-Чжуанского автономного района. К настоящему времени ребенок является самым молодым из всех заболевших. Его состояние стабильное”, — сообщает издание.
В настоящее время отсутствует статистика относительно детской заболеваемости, но также известно по меньшей мере об одном случае выявления вируса у ребенка в городе Шанхае.
Ранее гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на экспертов сообщало, что молодые люди и дети менее восприимчивы к заболеванию пневмонией, вызванной вирусом нового типа.
Также стало известно, что в Пекине выздоровел пациент с пневмонией, вызванной новым коронавирусом.