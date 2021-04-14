Епідеміолог Виноград оцінила вакцини від COVID-19, якими щеплюють в Україні

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Так, Наталя Виноград розповіла, що вона б обрала для власного щеплення китайську CoronaVac, якою вже почали щеплювати українців. Епідеміолог також зауважила, що імунітет після щеплення цією вакциною відрізняється від природно отриманого після хвороби.

“Відмінність полягає у тому, що тут є сорбція на гідроокисі алюмінію, з якої довго буде йти десорбція — тобто хороша стимуляція імунної системи”, — зазначила вона.

З приводу вакцини Pfizer, постачання перших 117 тисяч доз якої очікується вже в п’ятницю, Виноград розповіла, що це — один із найкращих препаратів зараз у світі.

“Pfizer показує дуже хороші результати, але поки що не на нашій території: ми не володіємо поки що зараз ситуацією. Наразі — це найкраща вакцина, яка є, за ефективністю проведеної вакцинації”, — наголосила вона.

Нагадаємо

Міністр Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці. А перша партія вакцини Pfizer зі 117 тисяч доз за програмою COVAX надійде до України зранку в п’ятницю, 16 квітня.

До того ж раніше міністр Степанов повідомляв, що Україна очікує постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.