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Эпидемиолог Виноград оценила вакцины от COVID-19, которыми прививают в Украине

Эпидемиолог Виноград оценила вакцины от COVID-19, которыми прививают в Украине

Киев  •  УНН

 • 15600 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Украина ожидает уже 32 млн доз вакцин от COVID-19 различных производителей. Первые партии постепенно поступают и начинают использоваться для вакцинации населения. Эпидемиолог, доктор медицинских наук, эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград в эфире Украине 24 рассказала об особенностях вакцин CoronaVac и Pfizer, передает УНН.

Детали

Так, Наталья Виноград рассказала, что она бы выбрала для собственной вакцинации китайскую CoronaVac, которой уже начали прививать украинцев. Эпидемиолог также отметила, что иммунитет после прививки этой вакциной отличается от естественно полученного после болезни.

"Отличие заключается в том, что здесь есть сорбция на гидроокиси алюминия, с которой долго будет идти десорбция - то есть хорошая стимуляция иммунной системы", - отметила она.

По поводу вакцины Pfizer, поставки первых 117 тыс. доз которой ожидаются уже в пятницу, Виноград рассказала, что это - один из лучших препаратов сейчас в мире.

"Pfizer показывает очень хорошие результаты, но пока не на нашей территории: мы не располагаем пока сейчас ситуацией. Сейчас - это лучшая вакцина, которая есть, по эффективности проведенной вакцинации", - отметила она.

Напомним

Министр Степанов рассказал, что первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. А первая партия вакцины Pfizer на 117 тыс. доз по программе COVAX поступит в Украину утром в пятницу, 16 апреля.

К тому же ранее министр Степанов сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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