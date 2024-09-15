Енергооб’єкти у 4 областях атаковані ворогом минулої доби, триває масштабне відновлення
Київ • УНН
Енергоінфраструктура у Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях потрапила під обстріл. Триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення енергооб'єктів та підготовки до осінньо-зимового періоду.
У Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях енергоінфраструктура потрапляла під вогонь зс рф. Знеструмлювалось кілька підстанцій. Наразі триває ремонтна кампанія. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Ситуація в енергосистемі на 15 вересня, наслідки обстрілів.
За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. У Харківській області внаслідок обстрілу знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. У Донецькій області через бойові дії знеструмлювалось кілька підстанцій та приєднані до них побутові споживачі. Живлення відновлено.
Загально з жовтня 2022 року росія завдала більше 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури.
Наразі триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення енергооб’єктів. Енергетики працюють цілодобово, щоб забезпечити стабільність і цілісність енергосистеми та підготувати її до осінньо-зимового періоду.
Ситуація в енергетичній системі залишається досить складною - Міненерго13.09.24, 10:40 • 39223 перегляди